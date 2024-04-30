أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34535

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 34535
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 34535 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77704 مصابين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، مما أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا وإصابة 61 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.
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