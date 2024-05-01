أخبار اليمن : سعد: الاحتلال قتل 25 عاملاً فلسطينيا في 2024

سعد: الاحتلال قتل 25 عاملاً فلسطينيا في 2024
قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن جيش الاحتلال قتل 25 عاملا منذ مطلع العام الجاري باستهدافهم بالرصاص الحي أو بالغاز المسيل للدموع أو الاعتداء بالضرب.
وأضاف في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العدوان 5100 عامل من الضفة وقطاع غزة، وأخضعتهم للتحقيق وغالبيتهم عمال بناء.
وأشار سعد إلى أنه تم إلغاء كافة الفعاليات لإحياء يوم العمال العالمي بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة.
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