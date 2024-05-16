مال وأعمال

الإمارات تطلق الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات تطلق الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 16 مايو 2024 11:08 صباحاً - وكالات – اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه، الأربعاء، “الإقامة الزرقاء”، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات تمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات.

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كما اعتمد المجلس استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كل الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو “مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية”، بحسب تغريدات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء المصري حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وأضاف: اعتمدنا “الإقامة الزرقاء”، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات .. استدامة اقتصادنا أصبحت مرتبطة باستدامة بيئتنا … وتوجهاتنا الوطنية واضحة وثابتة في هذا المجال”.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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