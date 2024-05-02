أخبار اليمن : عدوان أمريكي جديد على صيادين يمنيين

عدوان أمريكي جديد على صيادين يمنيينأدانت وزارة الثروة السمكية الأعمال العدوانية والانتهاكات، التي ترتكبها البوارج الأمريكية، بحق الصيادين في المياه الإقليمية اليمنية.

واستنكرت الوزارة في بيان، ما تعرض له الصياد هشام عباس قبصة، من أبناء مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، من إصابة خطيرة نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل إحدى البوارج الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، أثناء ممارسته عمله في البحر غرب جزيرة حنيش الكبرى.

واعتبرت أن هذا العمل العدواني، الذي تعرض له الصياد قبصة، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، ويجسد استمرار العدوان والجرائم الوحشية التي يمارسها العدو الأمريكي وقوى العدوان والمرتزقة ضد الصيادين اليمنيين، منذ سنوات العدوان على اليمن.

وطالبت وزارة الثروة السمكية بوقف فوري لهذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.. معبّرة عن تضامنها الكامل مع الصياد هشام عباس قبصة، وكل الصيادين اليمنيين.

وذكّر البيان العالم بما يعانيه الصيادون اليمنيون من ظروف صعبة بسبب الحرب والحصار، ورغم كل تلك المعاناة مازالوا مستمرين في ممارسة عملهم الشريف، رغم كل الصعاب.

وأهابت وزارة الثروة السمكية بالمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وحماية الصيادين اليمنيين من أي تهديدات مكتملة؛ جراء عسكرة المياة الإقليمية اليمنية.. مستنكرة صمت العالم حين يشاهد الظلم بحق هؤلاء المساكين في البحر اليمني.

وحذّرت من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي تمارس بحق المياة الإقليمية والأحياء البحرية والصيادين اليمنيين.

كما أكدت على ضرورة احترام حقوق وسلامة وحماية الصيادين اليمنيين من أي اعتداءات مستقبلية.. داعية الجميع إلى التضامن مع الصيادين اليمنيين، ونصرة قضيتهم.