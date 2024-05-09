أخبار اليمن : تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعات

تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعاتأعلنت لجنة المقاعد المجانية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التسجيل للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية في الجامعات الحكومية والأهلية حتى الأربعاء 14 ذي القعدة 1445هـ الموافق 22 من مايو القادم كآخر موعد للتقديم عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن التمديد يأتي حرصا من اللجنة على إتاحة الفرصة أمام الطلاب، الذين لم يتمكنوا من التسجيل في البوابة الالكترونية للمقاعد المجانية.

وأهابت اللجنة بالطلاب والطالبات الراغبين في التنافس على المقاعد المجانية للعام الجامعي -1446هـ، من سرعة التسجيل بصورة سليمة خلال المدة المحددة والحصول كآخر خطوة في التسجيل على رقم الحافظة وسداد الرسوم لدى حساب اللجنة في كاك بنك والاحتفاظ بأصل سند السداد من أجل دخول امتحانات الكفاءة التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.

ودعت اللجنة كافة الراغبين ،للتسجيل أو الحصول على المعلومات والاستفسارات الدخول على موقع البوابة الالكترونية mohesr.gov.ye