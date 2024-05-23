أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة

الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ذمار وحجة، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، ريمة ولحج وأجزاء من سهل تهامة والمرتفعات المحاذية لها.

وحسب المركز من المحتمل أن تكون الأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 42 درجة مئوية.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، ريمة، ذمار، إب، تعز ولحج.

ونبه المركز المواطنين من تدفق مياه الأمطار في الوديان ومن التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.