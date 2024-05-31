أخبار اليمن : طريقة بسيطة للحفاظ على صحة القلب

طريقة بسيطة للحفاظ على صحة القلبتزعم خبيرة تغذية أن هناك طريقة بسيطة للحفاظ على لياقتك البدنية والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

قالت الخبيرة شارلوت مارتن: "استبدل بعض اللحوم في نظامك الغذائي بالبروتينات النباتية، وأنا لا أتحدث فقط عن البقوليات، ولكن المكسرات أيضا. وثبت أن الجوز يحسن جودة النظام الغذائي بشكل عام، كما تشير الأبحاث إلى أن استبدال جزء صغير فقط من اللحوم الحمراء في نظامك الغذائي اليومي بالبروتينات النباتية، مثل الجوز، قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب"، وفقاً لـRT.

ويعد الجوز مصدرا ممتازا للفيتامينات والمعادن، بينما يحتوي أيضا على النحاس المعروف بتعزيز جهاز المناعة وقوة العظام وحتى صحة القلب.

وأوضحت مارتن أن نقص النحاس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم قابلية الإصابة بأمراض القلب، عن طريق التسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول.

ويمكن أن يؤدي تناول اللحوم الحمراء إلى تعظيم هذا الخطر أيضا، حيث يزيد تناول 50 غراما فقط من اللحم يوميا، من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9٪، وفقا لمعهد فيكتور تشانغ للأبحاث.

لذا، فإن تناول الأطعمة الغنية بالنحاس مع تجنب تناول الكثير من اللحوم الحمراء، أمر حيوي لنمط حياة صحي.