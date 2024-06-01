أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء الطواقم الطبية في غزة

ارتفاع عدد شهداء الطواقم الطبية في غزةأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء من طواقمها بقطاع غزة إلى 33، منهم 19 استشهدوا أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وذكرت وكالة الفلسطينية "وفا"، أن طواقم الهلال الأحمر تمكنت قبل يومين من انتشال جثماني مسعفين، اللذين استهدفهما الاحتلال في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفا و379 شهيدا، بالإضافة إلى 82 ألفا و407 مصابين.

وأوضحت أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 239 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.