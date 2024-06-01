أخبار اليمن : بن حبتور يشيد بالأداء العام لقطاع الخدمات والتنمية

بن حبتور يشيد بالأداء العام لقطاع الخدمات والتنميةأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالأداء العام لقطاع الخدمات والتنمية بكافة وحداته الإدارية الخدمية والتنموية وما تم ويتم تنفيذه من مشاريع لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، نائبه لشئون الخدمات والتنمية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين مقبولي، ووزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، حيث جرى مناقشة أوضاع القطاع بصورة عامة والمجال الزراعي بصورة خاصة، والنجاحات المحققة في هذا المجال في إطار التنمية الزراعية والسير لزيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الزراعية ترجمة لموجهات القيادة الثورية وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى.

وتطرق اللقاء إلى خطة وزارة الزراعة للعام المقبل ومستوى تنفيذ خطتها السنوية للعام الجاري خاصة ما يتصل بالمختبرات الزراعية، فضلا عن الاهتمام بالمجال التسويقي للمنتجات الزراعية والعمل على اتخاذ السياسات الكفيلة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في هذا الجانب.

وأشار وزير الزراعة إلى المشاريع المنجزة خلال هذا العام ومنها مشروع استكمال مبنى مكافحة الجراد، المقرر افتتاحه خلال الأسبوع الجاري والذي يمثل أهمية كبيرة لاستقرار الأداء المؤسسي لهذا القطاع وتعزيز دوره في مكافحة الجراد وحماية المحاصيل الزراعية منها على مستوى الجمهورية.

وبارك الدكتور بن حبتور، مختلف الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري في إطار تنفيذ مهامها برغم التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء الظرف الاستثنائي الراهن.

وأكد دعم الحكومة للوزارة ومشاريعها التطويرية وبرامجها الرامية لتنمية القطاع الزراعي الانتاجي سيما محاصيل الحبوب والبن.