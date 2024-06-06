أخبار اليمن : مستشفى شهداء الأقصى يحذر من "كارثة إنسانية"

مستشفى شهداء الأقصى يحذر من "كارثة إنسانية"أعلن مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى من قطاع غزة، خروج أحد مولديه عن الخدمة بسبب عمله منذ 244 يوما دون توقف.

وقال المستشفى، في بيان مساء الأربعاء، إن خروج المولد عن العمل ينذر بوقوع كارثة إنسانية، قد يروح ضحيتها عشرات الجرحى والمرضى والأطفال الخدّج المنومين في غرف العناية الفائقة وتحت أجهزة التنفس الصناعي التي تعمل على التيار الكهربائي.

وأضاف المستشفى، أنه يضم أكثر من 700 جريح ومريض، ويخدم أكثر من مليون إنسان ونازح في المحافظة الوسطى.

وأشار إلى أنه يعمل على مولدين اثنين فقط منذ 244 يوما دون توقف، الأمر الذي أدى إلى خروج أحد المولدين عن الخدمة، وهذان المولدان يحتاجان إلى صيانة دورية وإلى أوقات للراحة حتى يتم ضمان استمرارية عملهما.

وأوضح صعوبة إجراء الصيانة الدورية بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال قطع غيار لهذين المولدين، وعدم السماح بإدخال "الفلاتر" وصعوبة صيانتها في ظل ظروف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.