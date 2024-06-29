أخبار اليمن : اليونيسف: الأطفال في غزة يحتاجون إلى السلام

اليونيسف: الأطفال في غزة يحتاجون إلى السلامحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم، من أن "التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر في سلامة الأطفال ورفاهيتهم".

وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أن "الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية وكل مكان يحتاجون إلى السلام".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتشير تقديرات غير نهائية، إلى أن هناك أكثر من 20 ألف طفل في غزة مفقودين، إلى جانب نحو 17 ألفاً آخرين أصبحوا أيتاما أو تُركوا من دون مرافقين.