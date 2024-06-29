أخبار اليمن : غداً.. بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية

غداً.. بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات اليمنيةتبدأ، صباح غدٍ الأحد، في مركز الامتحانات الإلكتروني بجامعة صنعاء امتحانات المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الإدارية والإنسانية في الجامعات اليمنية، التي يتقدّم لها ثمانية آلاف و859 طالباً وطالبة للعام الجامعي 1446هـ.

وأوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس لجنة المقاعد المجانية، الدكتور علي شرف الدين، أن "إجمالي الطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في الكليات الطبية والتطبيقية أربعة آلاف و651 طالباً وطالبة سيخوضون، غدا الأحد، امتحان الكفاءة في مادتي الكيمياء والأحياء، ومادة اللغة الإنجليزية".

وأشار إلى أن "الطلاب المتقدمين للمفاضلة على المقاعد المجانية في الكليات الهندسية والعلمية وعلوم الحاسوب ألفين و278طالباً وطالبة سيخوضون امتحان الكفاءة بعد غد الاثنين في مواد الفيزياء والرياضيات والإنجليزي، فيما بلغ عدد المتقدمين للمفاضلة على المقاعد المجانية في تخصصات العلوم الإدارية والإنسانية ألفاً و930 طالباً وطالبة سيخوضون الامتحان، بعد غد الاثنين، في مادتي اللغتين العربية والإنجليزية".

وذكر أن اللجنة حددّت يوم الثلاثاء المقبل فرصة لاختبار الطلبة المتأخرين في كافة المجالات الطبية والهندسية والإدارية، حرصا منها على إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين لدخول امتحانات المفاضلة على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية.

وأكد شرف الدين أن الامتحانات ستتم في مركز الاختبارات الإلكتروني في كلية طب الأسنان بجامعة صنعاء، موزّعة على خمس فترات؛ بدءاً من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وأهاب بالطلاب والطالبات المتقدمين التواجد قبل مواعيد الامتحانات الموضحة في حرم كلية طب الأسنان بجامعة صنعاء بنصف ساعة، ولن تتحمل اللجنة مسؤولية حرمان أي طالب يتأخّر عن الموعد، حاثاً الطلاب والطالبات على إحضار الوثائق: "أصل شهادة الثانوية العامة، أو أصل رقم الجلوس، أو أصل البطاقة الشخصية، وكذا أصل سند تسديد رسوم مفاضلة المقاعد المجانية".