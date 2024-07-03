أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الدكتور عبدالكافي المنيفي

الوهباني يعزي بوفاة الدكتور عبدالكافي المنيفيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالكافي عبدالتواب المنيفي، مدير عام مكتب الصحة الأسبق بمحافظة تعز، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وعبّر الأمين العام المساعد عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث بها إلى الدكتور محمد أحمد الكباب وزير الصحة الأسبق، وإلى نجل الفقيد وجدي عبدالكافي المنيفي وباقي أفراد الأسرة وكافة آل المنيفي في محافظة تعز، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد وإسهاماته في مجال الصحة وخدمة أبناء المحافظة.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".