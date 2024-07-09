أخبار اليمن : بن حبتور يبارك الجهود القائمة لرعاية المعاقين

بن حبتور يبارك الجهود القائمة لرعاية المعاقينناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، أبرز المهام المنجزة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصالح شريحة المعاقين.

وأشار الوزير بن ضبيع، إلى أن الوزارة ممثلة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين تقوم حالياً بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء بإجراء عملية إحصاء بالعينة للمعاقين على مستوى محافظة المحويت بتمويل ذاتي.

وأوضح أن النوع من الإحصاء يأتي لجمع معلومات شاملة حول المعاقين من حيث نوع الإعاقة وأعدادهم، لما فيه تحديث قاعدة بيانات هذه الشريحة وتسهيل رعايتهم .. لافتاً إلى ما تسبب به تحالف العدوان والحصار الأمريكي، السعودي، الإماراتي من زيادة في أعدادهم.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتم عقب الانتهاء من العملية الإحصائية في المحويت الانتقال إلى بقية المحافظات، مستعرضاً نشاط الإتحاد الوطني لجمعيات المعاقين والدور المهم الذي تقوم به جمعيات المعاقين التخصصية في رعاية شرائح المعاقين.

وتطرق إلى ما تقوم به جمعيات المعاقين من أعمال جليلة لصالح المعاقين عملاً بما جاء في الإستراتيجية الوطنية للمعاقين والمصفوفة الخاصة بذلك والمسؤولية الواقعة على عاتق مؤسسات الدولة المعنية وذات العلاقة في رعاية وتقديم العون لهذه الفئات الاجتماعية المهمة.

وبارك الدكتور بن حبتور، الأعمال والمشاريع والجهود القائمة لرعاية شرائح المعاقين وتأهيلهم وإعانتهم على الاندماج في المجتمع وامتلاك أسباب العيش الكريم وتحقيق دورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم.

ولفت إلى أن رعاية ودعم وتأهيل المعاقين وإدماجهم في المجتمع مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة والخيرين من أبناء الوطن.