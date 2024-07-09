أخبار اليمن : بدء صرف معاشات شهر يوليو في صنعاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو في صنعاء
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإثنين، صرف معاشات المتقاعدين لشهر يوليو 2024م.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بيان، أن عملية الصرف التي بدأت أمس الأثنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، تشمل صرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.
وجددت المؤسسة التأكيد على أن صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة وتتم في بداية كل شهر، حرصاً من المؤسسة على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم لمواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم العاملين في اليمن، سواءً موظفين حكوميين أو عمال في القطاع الخاص أو المختلط.
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