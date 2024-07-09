أخبار اليمن : وزارة الزراعة تستعرض آثار عمل مخابرات العدوان وجواسيسه

وزارة الزراعة تستعرض آثار عمل مخابرات العدوان وجواسيسهأوضحت وزارة الزراعة والري أن الزراعة في اليمن بمختلف قطاعاتها تعرضت لاستهداف ممنهج ما ادى لتدميرها خلال العقود الماضية، بفعل المخابرات الامريكية والاسرائيلية وعبر شبكة الجواسيس من الداخل.

وقالت الوزارة في البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء وتلاه نائب وزير الزراعة والري رضوان الرباعي، تابعت باهتمام بالغ اعترافات شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية التي كشفت عنها مؤخراً الأجهزة الأمنية، وتم بث الاعترافات عبر وسائل الإعلام اليمنية المتنوعة، ومن ضمنها اعترافات الشبكة استهداف القطاع الزراعي عبر هؤلاء الجواسيس.

وأشار البيان الى آثار مخططات العدوان الامريكي الاسرائيلي تحت مسميات وبرامج مختلفة، على سبيل المثال فقط لا للحصر برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال الفترة 1994م – 1995م، حيث تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من (22.5%) خلال الفترة (1990م – 1994م) فترة قبل تنفيذ البرنامج إلى (18%) فترة تنفيذ البرنامج 1995م – 1999م، كما تراجعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للإقتصاد الوطني بعد مرور أربع سنوات من تنفيذ البرنامج (2000م – 2004م) الى نسبة (13.8%) وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي للقطاع الزراعي مما أدى الى (زيادة تكاليف الإنتاج – انخفاض الإنتاجية – انخفاض المساحات ......إلخ).

ونوه البيان الى تراجع نسبة القوى العاملة في القطاع الزراعي خلال فترة تنفيذ البرنامج من 59% في الفترة (1990م – 1994م) إلى 46% في الفترة (1995م- 2004م) كما تراجعت الأهمية النسبية لمساحة المحاصيل المزروعة بالحبوب من 70% خلال الفترة (1984م – 1994م) الى 57% خلال الفترة (1995م – 2005م)، وانخفضت المساحة المزروعة بالحبوب بعد تنفيذ البرنامج من (806.836) هكتار في المتوسط خلال الفترة (1984م – 1994م) الى (666.477) هكــتار خلال الفترة (1995م – 2005م)، كما تراجعت كميات الإنتاج بنسبة انخفاض 17.4% من (693.532) إلى (634.755) ما بيــن الفترتــين (1984م – 1994م) إلــى (1995م – 2005م)، وتراجعت نسبة انخفاض معدلات نمو محاصيل الحبوب من (11.8%) إلى (-3.1%) ما بين نفس الفترتين.

وحمل البيان الإدارة الأمريكية ومخابراتها المسؤولية الكاملة عن المعاناة والخسائر التي لحقت بالمزارعين اليمنيين طيلة الفترات السابقة.

وأوضح البيان أن القيادة الزراعية تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية، لإلزام الأمريكيين بدفع تعويضات للمزارعين، نتيجة الاستهداف الأمريكي لهم، مؤكداً عدم السماح باستمرار الاختراق، وستعمل على تصفية القطاع الزراعي من العملاء والجواسيس، كما دعت وزارة الزراعة والري وسائل الإعلام والناشطين والشعب اليمني، لأخذ الحيطة والحذر من المحاولات الدؤوبة للمخابرات الأمريكية لزعزعة أمن واستقرار اليمن.

وعبرت وزارة الزراعة عن شكرها للأجهزة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات على جهودهم الكبيرة في الكشف عن هذه الشبكة، وفضح المخططات الأمريكية على مرأى ومسمع من العالم.