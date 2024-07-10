أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 38295

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 38295ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 38 ألفاً و295 شهيداً، و88 ألفاً و241 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بارتكاب جيش الاحتلال على مدار الساعات الـ24 الماضية أربع مجازر جديدة بحق العائلات في غزة، أسفرت عن استشهاد 52 مدنيا، وإصابة 208 آخرين، لافتة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عدوانه الشامل وغير المسبوق على غزة لليوم الثامن والسبعين بعد المئتين على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف البري والبحري على المساكن والمآوي والبنى التحتية، ما حول القطاع إلى أثر بعد عين.