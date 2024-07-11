أخبار اليمن : شهيد وجريح بقذيفة للمرتزقة في الشقب بتعز

شهيد وجريح بقذيفة للمرتزقة في الشقب بتعز
استشهد مواطن وأصيب آخر، اليوم، جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان الأمريكي - السعودي على تجمّع للعمّال في منطقة الشقب في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر أمني في المحافظة أن مرتزقة العدوان استهدفوا، صباح اليوم، تجمعا للعمّال أثناء قيامهم برصف طريق الشقب، ما أدى إلى استشهاد علي محمد أحمد بديرة الزعزعي، وإصابة محمد أحمد الكشري.
وتأتي هذه الجريمة بعد يوم من ارتكاب مرتزقة العدوان جريمة في المنطقة نفسها، جراء قذيفة ألقتها طائرة مسيّرة تابعة لهم، راح ضحيّتها شهيدان، وسبعة جرحى جُلهم من الأطفال.
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