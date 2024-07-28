النصر السعودي يقدم عرضاً خيالياً لبرشلونة
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن دخول النصر السعودي في منافسة قوية، للحصول على خدمات البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن الهلال السعودي، مستعد لتقديم عرض ضخم من أجل ضم النجم البرازيلي، في إطار الميركاتو الجاري.
ووفقاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن النصر مستعد لدفع 100 مليون يورو، للحصول على خدمات جناح برشلونة.
وانضم رافينيا دياز إلى البارشا في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.
ويسعى برشلونة لبيع أي من نجومه، من أجل توفير السيولة المادية، وعقد صفقات جديد لتدعيم الفريق، في ظل قيود اللعب المالي النظيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر السعودي يقدم عرضاً خيالياً لبرشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.