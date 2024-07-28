نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشيبي مرشح لمزاملة النني في نادٍ عربي كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن دخول المغربي محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اهتمامات الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشيبي يقترب من الجزيرة الإماراتي

أوضحت التقارير أن هذا الاهتمام يأتي بناءً على رغبة الحسين عموتة المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي الذي طلب التعاقد مع اللاعب المغربي.

وارتبط اسم محمد الشيبي بمغادرة صفوف بيراميدز خلال الفترة الأخيرة بعد أزماته المتكررة في الدوري المصري مع حسين الشحات لاعب الاهلي وجمهور القلعة الحمراء.

وكانت هناك تقارير قد أكدت أن الجزيرة الإماراتي قد وقع بشكل رسمي مع الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي السابق، أمس السبت، على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الفترة المقبلة.