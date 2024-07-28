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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر, النصر وبورتو الآن, عبر STC, مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر, يواصل نادي النصر السعودي الاستعداد بقوة من أجل الموسم الجديد في معسكره الأوروبي, ويخوض مباراة ودية قوية مع بورتو البرتغالي, وتتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية, لمتابعة مباراة النصر السعودي وبورتو البرتغالي الودية, ضمن منافسات الاستعداد للموسم الجديد, ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وبورتو الودية يوم الأحد 28 يوليو 2024 على ملعب دراجاوا بالبرتغال وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

بث مباشر النصر ضد بورتو

بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. وكان النصر قد خاض 4 مباريات من قبل، تعادل أولًا مع لوليتانو 1-1، ثم فار على ماريتيمو 1-0، وفي المباراة الثالثة تعادل مع فارينزي (1-1)، قبل أن يخسر (0-1) أمام بورتيمونينس.. وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها خاصة عشاق ومتابعي كرة القدم السعودية، ونجم العالم كريستيانو رونالد لاعب نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال، كل ما تريد معرفته عن بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر.

بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر

بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر

القنوات الناقلة لمباراة النصر وبروتو الودية 2024

بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر.. ولم تحصل أي شبكة تلفزيونية على حقوق بث مباراة النصر وبورتو الودية عبر شاشتها.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وبورتو الودية 2024

عبر الإنترنت، حصل تطبيق stc على حقوق بث مباريات نادي النصر من خلاله، ولمشاهدة مباراة النصر وبورتو يجب عليك تحميله والاشتراك في إحدى باقاته.

معلق مباراة النصر وبورتو الودية 2024

بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر.. ويمكنكم متابعة التعليق على مباراة النصر وبورتو الودية بصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي.

موعد مباراة النصر وبورتو الودية 2024

بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر.. وتقام مباراة النصر وبورتو الودية يوم الأحد 28 يوليو 2024 على ملعب استاد دو دراغاو في مدينة بورتو البرتغالية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ08:30 مساء بتوقيت السعودية ومصر، 09:30 مساء بتوقيت دولة الإمارات، وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر هذه المباراة الودية الخامسة للنصر في معسكره الأوروبي بعد التعادل مع لوليتانو بهدف لكل منهما ثم الفوز على ماريتيمو بهدف نظيف والتعادل مع فارينزي بهدف لكل منهما قبل أن يخسر بهدف نظيف على يد بورتيمونينسي، وستكون مباراة بورتو هي الأخيرة للنصر قبل أن يختتم العالمي معسكره ويستعد لمباراته المرتقبة أمام التعاون يوم 14 أغسطس المقبل في كأس السوبر السعودي.

كيف تشاهد مباراة بورتو والنصر الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 عبر الإنترنت؟

بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر.. ويمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية، بتعلق عبد الله الحربي.

المباراة بورتو × النصر التاريخ الأحد 28 يوليو 2024 الموعد 8:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر الملعب دراجاو المشاهدة عبر الإنترنت STC التعليق عبدالله الحربي

تشكيل النصر اليوم لمواجهة بورتو

بث مباشر النصر وبورتو الآن عبر STC.. مشاهدة رونالدو دون تقطيع HD تويتر.. ويخوض النصر المباراة بالتشكيل التالي: