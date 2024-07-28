انطلاق الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

انطلاق الانتخابات الرئاسية في فنزويلاتوجّه الناخبون الفنزويليون اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنَّ هذه الانتخابات تشهد تنافسًا بين 10 مرشحين حصلوا على دعم أكثر من 30 حزبًا سياسيا، فيما يواجه الحزب الاشتراكي الموحد، بزعامة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، تنافسًا كبيرًا من الدبلوماسي السابق، إدموندو جونزاليس أوروتيا.

تجدر الإشارة إلى أن مادورو تولّى السطلة في فنزويلا عام 2013 بعد وفاة الرئيس السابق هوجو شافيز.