أخبار اليمن : طقس شديد الحرارة وأمطار على هذه المناطق

طقس شديد الحرارة وأمطار على هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية وهبوب رياح شديدة على السواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء ومرتفعات سهل تهامة.

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج ومرتفعات كل من الجوف ومأرب وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.

ووفق النشرة الجوية، يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 46 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى رياح شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الــ 45 عقدة ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الضالع: 9.7 ملم، حجة: 4.4، تعز الحوبان : 3.9، المحويت : 3.3، تعز المطار : 2.1، السدة إب : 2، تعز المعافر : 1.9، صعدة: 1.5، صرفيت المهرة: 1.5، بعدان إب: 1.4، إب:1.0، طور الباحة لحج: 0.8 ، ذي ناعم البيضاء: 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، ريمة، ذمار، صنعاء مأرب، عمران وسهل تهامة.

وحذر المركز من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية وحبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربانية السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونصح المركز المواطنين والعاملين في الصحارى والسهول المناطق الساحلية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.