أخبار اليمن : 35 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

35 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصىأدى قرابة 35 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نشرت قوات الاحتلال حواجزها في البلدة القديمة وعند باب الأسباط تزامنا مع توافد الفلسطينيين لأداء الصلاة، ومنعت عددا من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا الفلسطينيين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

كما تحرم عشرات الآلاف من الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الدخول إلى القدس عبر حواجزها العسكرية المحيطة بالمدينة.