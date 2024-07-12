أخبار اليمن : صنعاء.. حشود مليونية بمسيرة “ثابتون مع غزة”

صنعاء.. حشود مليونية بمسيرة “ثابتون مع غزة”شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم ، حشودا مليونية في مسيرة "ثابتون مع غزة.. وسنتصدى لأمريكا ومن تورط معها" نصرة لغزة وتفويضاً وتأييدا للقيادة وما تتخذه من خيارات لمواجهة التصعيد السعودي الأمريكي ضد الشعب اليمني.

ورددت الحشود المليونية شعار البراءة من أعداء الله، والهتافات المؤكدة على الوقوف إلى جانب غزة ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، والجهوزية التامة لمواجهة العدوان الأمريكي البريطاني والتصدي لكل مؤامرته ومخططاته.

وباركت عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد العدوان الأمريكي البريطاني، واستهداف سفن العدو الصهيوني والمرتبطة به وكذا المواقع الحيوية للعدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.

وأعلنت الحشود المليونية التي تدفقت من كل حدب وصوب إلى ميدان السبعين، الجهوزية العالية والاستنفار لخوض معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، والتحرك وفق توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، للتصدي للعدوان ومخططاته ومؤامراته.

وجددت التأكيد على أن التهديدات الأمريكية لن تثني الشعب اليمني وقيادته وجيشه عن الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القوات المسلحة حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة وفلسطين. كما جددت الحشود الملايينية التأكيد على التأييد الكامل والمطلق لكل الإجراءات والخطوات التي تتخذها القيادة في مسار التغيير الجذري والتي أعلنها في الخطابات السابقة.

وحذرت الحشود المليونية، النظام السعودي من الاستمرار في حربه الاقتصادية والعدائية على الشعب اليمني خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني.. مؤكدة أن صبر الشعب اليمني سينفد وستكون العواقب وخيمة على المملكة وكل مصالحها الحيوية والاقتصادية.

وهتفت الحشود، بالشعارات المؤكدة على موقف الشعب اليمني الثابت في نصرة غزة ولن يمنعه عن ذلك العملاء أو أسيادهم قائلة "موقفنا موقف قائدنا، ولن نقبل خطوات الغازي والمحتل، ولن يتراجع يمن العزة لو يلقى ما تلقى غزة، وموقفنا ثابت وأصيل رغم الخائن والعميل، جئنا من أجل فلسطين".

وأشادت بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة أعتى عدوان.. منوهة بالحرك الشعبي في المغرب والبحرين المساند للأشقاء في فلسطين رغم الضغوط التي يتعرضون لها.

وأشار بيان صادر عن المسيرة إلى استمرار العدوان الهمجي الإجرامي الإسرائيلي في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل يومي على مدى 10 أشهر، حيث بلغ عدد المجازر أكثر من ثلاثة آلاف و425 مجزرة، وبلغ عدد الشهداء والجرحى والمخطوفين ما يزيد على 152 ألفاً و300 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، في اختبار حقيقي وخطير جداً لكل المجتمع البشري، لكل الناس بمختلف بلدانهم، ودياناتهم وثقافاتهم، وتوجهاتهم، اختبار لهم في ضميرهم الإنساني، وقيمهم الإنسانية المشتركة.

ولفت البيان الذي ألقاه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الدفاع والأمن - عضو اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأقصى الفريق الركن جلال الرويشان، إلى أن العدو الإسرائيلي يستمر أيضا في حصار وتجويع الشعب الفلسطيني، وقتل واستهداف النازحين، بمشاركة ودعم من أمريكا وبعض الدول الأوروبية وبتعاون وتآمر من الأنظمة العربية المطبعة العميلة الخائنة المجرمة.

وحيا البيان الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني المجاهد الصابر الذي أدهش العالم رغم مأساته الكبرى ومعاناته العظيمة، كما حيا الثبات العظيم بكل ما تعنيه الكلمة للمجاهدين الأبطال في قطاع غزة والضفة الذين يسطرون أروع دروس البطولة في التنكيل بالعدو الإسرائيلي.

ووجه التحية لكل العشائر الفلسطينية في قطاع غزة على موقفها الثابت والواعي الذي أفشل كل محاولات ومؤامرات العدو الإسرائيلي، مطمئنا الشعب الفلسطيني ومجاهديه بأنهم ليسوا وحدهم وأن الشعب اليمني معهم وإلى جانبهم، ولن يتراجع عن موقفه الثابت والمبدئي، وسيسقط كل مؤامرات الأعداء، كما سيستمر بالعمليات العسكرية المساندة والأنشطة والفعاليات والتعبئة والتبرع والمقاطعة.

وأشاد البيان باستمرار الحراك الطلابي والتظاهرات التي تخرج في أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وهولندا واليابان وأستراليا وأمريكا اللاتينية وغيرها من البلدان ممن لا يزال لديهم ضمير إنساني حي.

ووجه التحية للشعب المغربي الذي أثبت وفاءه وانتماءه وأصالته وإنسانيته وقيمه وأخلاقه وخرج بتظاهرات وفعاليات واسعة مساندة للشعب الفلسطيني، ولم يتجه وفق اتجاه نظامه الخائن الموالي للعدو الإسرائيلي.

كما أشاد البيان بالوقفات والاعتصامات وحملات المقاطعة في البحرين، وحيا الشعب البحريني المساند والمناصر للشعب الفلسطيني والمعادي للعدو الإسرائيلي، والبريء من موقف النظام البحريني العميل الخائن.

وخاطب الشعوب العربية والإسلامية "إذا كان صدى الأحداث ومظلومية الشعب الفلسطيني دفع البعض في أوروبا وأمريكا إلى أن يسلموا ويعلنوا موقفهم الجاد والصادق، وصوتهم المسموع، المناصر للشعب الفلسطيني ضد الإجرام الصهيوني، فأنتم أولى بالتحرك للقيام بمسؤوليتكم الدينية والأخلاقية التي ستسألون عنها يوم القيامة"، داعيا إلى الاهتمام بمسار المقاطعة الاقتصادية الشاملة للأعداء والتي هي بمقدور كل الشعوب ولن يعفى منها أحد.

ونوه باستمرار جبهة حزب الله في لبنان الفاعلة والمؤثرة، وجبهة المقاومة الإسلامية في العراق وغيرها من جبهات الإسناد، مشيدا باستمرار العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية مع المقاومة الإسلامية العراقية.

وحذر النظام السعودي العميل "إذا كنت تعتقد أن تنفيذك للتوجيهات الأمريكية خدمة للصهاينة سيثنينا عن موقفنا المساند للشعب الفلسطيني فأنت واهم، فهذا شرف عظيم من الله به علينا، لن نتخلى عنه، فأنت من ستكون الخاسر والفاشل بأكثر من خسارة وفشل سيدك الأمريكي".