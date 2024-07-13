أخبار اليمن : غوتيريش: لا بديل لـ”الأونروا”

غوتيريش: لا بديل لـ”الأونروا”أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، أنه لا بديل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منوها إلى أن 118 دولة داعمة لها ترى أنه لا يمكن الاستغناء عنها في ظل جهود إسرائيلية لتفكيكها.

وقال غوتيريش، في مؤتمر التعهدات لـ"الأونروا" في نيويورك، "ندائي للجميع هو.. أحموا الأونروا وموظفيها وتفويضها، بما في ذلك من خلال التمويل"، مضيفا "لأكن واضحا.. لا بديل للأونروا".

وأوضح أن الوكالة الأممية مستهدفة عبر وسائل أخرى أيضا، حيث يتعرض موظفوها لاحتجاجات عنيفة متزايدة وحملات تضليل وتعتيم إعلامي خبيث، مشيرا إلى اعتقال قوات الأمن الإسرائيلية البعض منهم، وورود تقارير عن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب.

كما ذكر أن موظفي الأونروا في الضفة الغربية وتحركاتهم تخضع لقيود إسرائيلية شديدة، لافتا إلى توقيع 118 دولة على التزام مشترك بدعم وتعزيز الدعم المالي والسياسي للأونروا.

وفي سياق متصل، قال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام المؤتمر، "الفلسطينيون ليسوا بشرا أقل شأنا.. إنهم يستحقون نفس الحقوق والاحترام والاعتبار.. وحياتهم ليست أقل قيمة أو أقل استحقاقا للحماية".

جدير بالذكر أن الأونروا تتعرض لتضييقات من أطراف عدة، ما دفعها لإطلاق تحذيرات من أنه في حال استمرار تعليق التمويلات الممنوحة لها فإنه سيتعذر عليها مواصلة عملياتها في قطاع غزة أو الضفة الغربية، أو بالدول الثلاث الأخرى في المنطقة التي تعمل فيها بعد.