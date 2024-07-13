أخبار اليمن : أمطار ورياح قوية واضطراب البحر

أمطار ورياح قوية واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على عدة محافظات، ورياحاً شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية وسقطرى وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، شرق حجة، المحويت، غرب ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعز ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

كذلك قد تهطل أمطار متفرقة يصاحبها الرعد على غرب الجوف وصنعاء ومرتفعات تهامة وأجزاء من السواحل الغربية والجنوبية وجنوب البيضاء في فترتي الظهيرة والمساء.

وحسب المركز من المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة جداً على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 55 عقدة، وشديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تتعدى سرعتها الـ 35عقدة.

ويتوقع أيضاً أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 46 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة- إب : 8.5ملم، إب : 6.8، الضالع: 2.9، تعز-المطار : 2.3، صرفيت -المهرة: 1.3، بعدان- إب : 1، المعافر-تعز : 0.9، ذي ناعم – البيضاء:0.9، الحوبان -تعز: 0.5، طور الباحة- لحج: 0.3 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة على مناطق من عدن وأبين وشبوة وحضرموت كانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو قطع ممرات السيول ومن العواصف الرعدية، واضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونصح المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والسواحل بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الظهيرة.