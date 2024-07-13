أخبار اليمن : مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم الشاطئ

مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم الشاطئاستشهد 17 فلسطينياً، وأصيب العشرات، السبت، في غارة إسرائيلية استهدفت مصلى بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت مصلى المنتزه في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة خلال أدائهم صلاة الظهر، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء وإصابة العشرات بجروح.

وقال شهود عيان إن أشلاء وجثامين الشهداء تناثرت على فراش المصلى الذي أقامه سكان المخيم لأداء الصلوات بعد تدمير الاحتلال جميع المساجد هناك.

وكشف المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أن استهداف المصلى أدى إلى سقوط 10 شهداء وإصابة أكثر من 20 آخرين، معظمهم إصابات خطيرة.

وتأتي مجزرة المصلى في مخيم الشاطئ، عقب وقت قليل من مجزرة كبيرة مروعة استشهد فيها 79 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 289 آخرين، بينهم حالات خطيرة، اليوم، في عدة غارات متتالية للاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.