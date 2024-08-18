أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 40 ألفاً و99

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 40 ألفاً و99ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و99 شهيداً و92 ألفاً و609 مصابين.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيداً و72 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، عن طريق زيادة القصف العشوائي المتواصل جوًّا وبرًّا وبحرًا، مرتكبا مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين بالرغم من تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع.