الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مدعومة بضعف الدولار، وتوقعات بانتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورة زيادة أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية للأنباء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2010.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو الماضي، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 2011.90 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 24.67 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 930.51 دولار، بينما وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1070.76 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.