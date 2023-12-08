الصحة الفلسطينية: استشهاد 5 فلسطينيين في مداهمة لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 10:32 صباحاً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 5 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة قرب بلدة طوباس بالضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من التقرير.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف بالتوازي مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصلت قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من القطاع، مما أوقع شهداء وجرحى، في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال مقتل ضابطين في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطسينية بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 17177 شهيداً و46000 جريحاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكتوبر الماضي.