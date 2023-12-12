ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 07:45 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى ستة بينهم طفل.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الشاب فؤاد عماد عباهرة (36 عامًا) استشهد إثر منع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته في الفخذ وتركه دون علاج، بينما استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عامًا) بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان، أثناء العدوان على جنين.

وأظهر مقطع فيديو والد الطفل سمار يحمله في أحضانه ويسير على قدميه لنقله إلى المستشفى، لكنه توفي بين يديه.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم ومدينة جنين منذ الصباح إلى ستة، حيث استشهد في وقت سابق أربعة أشخاص هم رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر زكارنة، وثائر أبو التين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عدد المُعتقلين بلغ أكثر من 70 مواطنًا ومواطنة من مخيم "جنين".