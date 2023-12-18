أمير الكويت يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الأربعاء المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - يؤدي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسة خاصة صباح الأربعاء المقبل.

وأشارت صحيفة الجريدة الكويتية اليوم الاثنين، إلى أن الأمير سوف يؤدي اليمين الدستورية وفقا للمادة 60 من الدستور الكويتي أمام مجلس الأمة في تمام الساعة العاشرة صباح بعد غد الأربعاء.

وكان مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح نادي بتولي الأمير مشعل الصباح أميرا للكويت أول أمس السبت وذلك بعد إعلان وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الصباح.