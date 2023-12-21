جيش الاحتلال يزعم السيطرة على حي الشجاعية بقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على حي الشجاعية بقطاع غزة، لافتا إلى قوات جيش الاحتلال تمكنت من تحقيق الانتصار على حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير لها، إلى أنه خلال محاوله السيطرة على الشجاعية واجهت قوات الاحتلال المقاومة الفلسطينية التي أطلقت النار على قوات الاحتلال.

وزعم بيان جيش الاحتلال أنه تمكن من الكشف عن العشرات من آبار الأنفاق في عدد كبير من المنازل والمدارس والعيادات وإحباطها، وفي منازل المدنيين في الحي.

استهداف كتائب القسام عدد من المعدات العسكرية الإسرائيلية

وشهد حي الشجاعية قتالا عنيفا على مدار الأيام الماضية حيث استهدفت كتائب القسام عددا من المعدات العسكرية الإسرائيلية باستخدام قذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبدأت الاشتباكات في حي الشجاعية منذ أيام، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية في تحقيق انتصارا عسكريا كبيرا باستهداف قوات الاحتلال وإسقاط قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهديها مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.