حماس: اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي وقياديين من القسام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:27 مساءً - أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، كما استشهد قياديين اثنين من كتائب القسام "الجناح العسكرى لحركة حماس.

فيما أكدت وكالة "الرأي" الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

فيما أكدت مصادر فلسطينية متطابقة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، موضحين أنه تأكد استشهاده.

وأوضحت المصادر أن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس كان سيلتقي الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله غدا الأربعاء.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل4 أشخاص في القصف الإسرائيلي الذي طال مكتب حماس في المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن سيارات الإسعاف ووصلت إلى المنطقة لنقل المصابين.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين، قولها بمقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية.