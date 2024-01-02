غدًا.. حركة فتح تعلن إضرابًا شاملًا في رام الله احتجاجًا على اغتيال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:37 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل بأن حركة فتح أعلنت عن إضراب عام وشامل في رام الله غدًا؛ احتجاجًا على اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في بيروت.

وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء الثلاثاء، الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، نتيجة استهداف جوي إسرائيلي لمكتب حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيروت.

وفي وقت سابق كشف الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن إسرائيل تتكبد خسائر هائلة في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، حيث فقدت 71 دبابة في 4 أيام وتتوالى الخسائر فقد خسر اللواء الذي دفعت به للقطاع مؤخرا 20 % من إمكانياته.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج 'صالة التحرير'، المذاع على قناة صدى البلد، أكد أن إسرائيل فشلت في غزة، وهذا قد يؤدي لانهيار جيش الاحتلال ولذا وضعوا حدود من الخسائر لو تم تجاوزها سيجبرون على سحب قواتهم.

وأوضح أن أهداف نتنياهو من الحرب في غزة، وهي عدم القدرة على تهجير أهالي غزة، إلى جانب القضاء على حماس وهذا مستحيل لأن الحركة فكرة وسياسة حتى لو بقي شخص واحد منها ينقل الفكر وسياستها.

واستطرد أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن حماس هي من حققت أهدافها من الحرب والتي كانت محددة في الإفراج عن الأسرى وسوف تقايض عليهم.