بورصة مسقط تسجل أفضل قيمة تداول في 2023

بورصة مسقط تسجل أفضل قيمة تداول في 2023سجلت بورصة مسقط العام الماضي أفضل قيمة للتداول منذ عام 2015 عند مليار و132 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 20.4 في المائة عن مستواها في عام 2022 والبالغ 940.2 مليون ريال عُماني.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، بأن تداولات بورصة مسقط كانت قد بلغت أكثر من مليار و389 مليون ريال عُماني في عام 2015، غير أنها تراجعت بعد ذلك إلى مستويات دون المليار ريال عُماني وهبطت في عام 2020 إبّان جائحة كورونا إلى 441 مليون ريال عُماني، إلا أنها استطاعت العودة إلى الصعود مجددًا متجاوزة 818 مليون ريال عُماني في عام 2021 و940 مليون ريال عُماني في عام 2022.

وسجلت بورصة مسقط في عام 2023 صعودًا في عدد الصفقات المنفذة التي قفزت إلى 184 ألفًا و266 صفقة مقابل 134 ألفًا و475 صفقة في عام 2022 مسجلة نموًّا بنسبة 37 في المائة.

وصعدت القيمة السوقية للبورصة بنهاية عام 2023 إلى 23 مليارًا و802.2 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 65.5 مليون ريال عُماني.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التداول والقيمة السوقية والصفقات المنفذة لم يتمكن المؤشر الرئيس للبورصة من تحقيق أداء إيجابي، ليتراجع بنهاية ديسمبر إلى 4514 نقطة متراجعًا 343 نقطة أي بنسبة سبعة ف المائة.

وشهدت بورصة مسقط في عام 2023 تراجع أسعار 78 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و13 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.