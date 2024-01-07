بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 65.42 نقطة ليبلغ مستوى 7030.87 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.94 في المئة.
وتم تداول 310.9 مليون سهم عبر تنفيذ 13232 صفقة نقدية بقيمة 74 مليون دينار كويتي (نحو 255.7 مليون دولار أمريكي ).
وصعد مؤشر السوق الرئيسي 29.25 نقطة ليبلغ مستوى 5692.50 نقطة بنسبة نمو بلغت 0.52 في المئة من خلال تداول 146.9 مليون سهم عبر تنفيذ 6549 صفقة نقدية بقيمة 24.4 مليون دينار (نحو 74.4 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 80.37 نقطة ليبلغ مستوى 7729.70 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.05 في المئة من خلال تداول 164 مليون سهم عبر تنفيذ 6683 صفقة بقيمة 49.6 مليون دينار (نحو 151.2 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 40.58 نقطة ليبلغ مستوى 5636.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.73 في المئة من خلال تداول 107.2 مليون سهم عبر تنفيذ 4750 صفقة نقدية بقيمة 21 مليون دينار (نحو 64.05 مليون دولار).
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