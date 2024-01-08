الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 مواطنا من بيت لحم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 08:31 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 11 مواطنًا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من قرية حوسان غرب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أنه جرى اعتقال شقيقين في مخيم الدهيشة جنوبًا بعد دهم منزل والديهما وتفتيشهما.

أما في بلدة الدوحة غربًا فاعتقلت قوات الاختلال أيمن خضر دعامسة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وعلى حاجز عسكري بين مدينتي رام الله ونابلس اعتقل جنود الاحتلال الشاب خالد عقل دار الحاج (41 عامًا) من مخيم عايدة شمال بيت لحم.