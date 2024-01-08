المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: عدد الشهداء في غزة أكبر من الرقم المعلن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 12:31 مساءً - أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن العدد الفعلي للشهداء في غزة هو أكبر بكثير من الرقم المعلن من وزارة الصحة بالقطاع.

وأوضح المركز، في بيان له، أن عدم حصر الأعداد الفعلية للضحايا بسبب وجود أعداد كبيرة من الضحايا – وهم بالآلاف، تحت الأنقاض أو في الشوارع، وأنه في الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم لتعذر نقلهم للمشافي.

وأشار إلى أنه ضمن هؤلاء هناك أعداد كبيرة تحللت جثثهم، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الصحية، فضلا عن انتهاك كرامة الميت.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم استشهاد 73 فلسطينيا، وإصابة 99 آخرين، في ضربات إسرائيلية على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 مصابا.