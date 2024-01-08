اشتية: إسرائيل مستمرة بقتل الفلسطينين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 01:29 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن القتل مستمر من قبل إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، وتزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية.

وأتبع: كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل بحق أبناء شعبنا.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين: «يوم الخميس المقبل ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا، يوم الخميس يرفع علم جنوب أفريقيا في قلب فلسطين».

وتابع: «إذا لم يكن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية؟».

وفي سياق آخر، أكد اشتية أنه مازال موضوع المقاصة يراوح مكانه، وقد تدخل في ذلك الرئيس بايدن والسيد جاك سوليفان والوزير بلينكن وعدد من زعماء العالم، وإسرائيل لا زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية.