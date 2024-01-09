مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: دعونا لجلسة مفتوحة لمجلس الأمن الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:31 مساءً - أكد رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه تم الدعوة لاجتماع مفتوح لمجلس الأمن الجمعة المقبل، لوقف إطلاق النار ووقف التهجير القسري ومساعدة الشعب الفلطسيني.

وأضاف رياض، خلال مؤتمر صحفي عرضته 'القاهرة الإخبارية'، أن المجموعة العربية ستتحدث خلال الجلسة أنه من الصعب الوصول لأهداف إذا لم يتم وقف إطلاق النار.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

وتابع أن وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن خلال جولته بالشرق الأوسط الحالية كل الأطراف العربية والأساسية كررت وطرحت وقف إطلاق النار أولًا، مؤكدًا أن العمل ليس على مستوى المجموعة العربية فقط، لكن على مستوى العواصم والهيئات القيادية العليا وهذا ما سيتم طرحه في قمة عدم الانحياز التي يحضرها 120 دولة وقمة الجنوب التي يحضرها 143 دولة.

وأشار إلى أنه يتم تكثيف الجهود للوصول للطرف الرئيسي وهو الولايات المتحدة؛ لأنها تمتلك حق الفيتو وتعطي الغطاء لإسرائيل أن تقوم بجرائمها، وعليها أن تلتحق بركب الدول الغربية وتدعوا لوقف إطلاق النار.