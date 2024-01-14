أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الصين تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 03:35 مساءً - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الأحد، مع وزير خارجية الصين وانج يي ، تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة.

كما بحث الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية، مجالات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتطورات العلاقة بينهما في ظل أنشطة المنتدى العربي الصيني.

وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر في مستهل جولة أفريقية ، حيث جاءت القاهرة في المحطة الأولى تليها تونس وتوجو وكوت ديفوار.