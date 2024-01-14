بعد 100 يوم على الحرب.. الصحة بغزة: 24 ألف شهيد و60 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يناير 2024 05:31 مساءً - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنه بعد مرور 100 يوم على الحرب في القطاع، قتل قرابة 24 ألف فلسطيني وأصيب 60 ألفا بجروح.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23.968 شهيدا و60.582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، مشيرة إلى أنه "بعد مرور 100 يوم من العدوان الغاشم نطالب شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان".