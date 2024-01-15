رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي سفير الارجنتين بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يناير 2024 01:29 مساءً - عُقد اليوم الاثنين الموافق 15/1/2024 لقاء بين سعادة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وسعادة السفير/ جونزالو أوريولابيتيا - سفير الارجنتين بالقاهرة ؛

أكد سعادة السفير د. خالد المنزلاوي على الأهمية التي توليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعلاقاتها بالأرجنتين واستمرار التعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن قلق الأمانة العامة من أي تحرك من شأنه زعزعة هذه العلاقات مثل نقل سفارة الارجنتين من تل أبيب إلى القدس.

ومن جانبه، أكد سعادة سفير الارجنتين بالقاهرة أنه سينقل الرسالة لوزارة خارجية بلاده، مع الإشارة إلى الاهتمام الذي توليه بلاده لعلاقاتها بجامعة الدول العربية.