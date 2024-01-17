ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 24448 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 يناير 2024 01:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 163 شهيدًا و350 جريحًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وكالة "وفا".

وأضافت الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 24448 شهيدًا و61504 مصابين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، جرّاء استهداف مسيرات الاحتلال لمنطقة التوام ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.