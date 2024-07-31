نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال "عمر أفندي" يستعدون للعرض القريب وسط إثارة وتشويق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد أبطال مسلسل "عمر أفندي" لعرض العمل خلال الفترة المقبلة، بعد أن انتهوا من تصوير مشاهدهم خلال الفترة الماضية.

استقر صناع المسلسل على اسم "عمر أفندي" بعد أن كان اسمه في البداية "السرداب".

الكشف الشخصيات والأحداث

كشف أبطال المسلسل عن شخصياتهم من خلال لقائهم ببرنامج ET بالعربي.

تدور أحداث المسلسل في زمنين مختلفين، مما يجعل الأحداث أكثر إثارة وتشويق. من المقرر أن يُعرض المسلسل عبر قناة ON وعبر منصة شاهد.

محمود حافظ في دور الشرير

يقدم الفنان محمود حافظ شخصية صاحب تياترو شرير، وأشار حافظ إلى أن شر شخصيته سيجعل الجمهور يكرهه. ومع تطور أحداث المسلسل، ستتضح الأبعاد النفسية والأسباب التي قد يتقبلها الجمهور كأسباب لشر شخصية محمود حافظ.

شخصيات متنوعة وأحداث مثيرة

من المقرر أن يقدم الفنان مصطفى أبو سريع شخصية دياسطي، ساعي البريد، ضمن أحداث المسلسل. كما يؤدي أحمد حاتم دور شاب يقع في حب آية سماحة، ولكنه في لحظة معينة يعود إلى عصر الأربعينيات ويقع في حب رانيا يوسف.

طاقم العمل والتأليف

يشارك في بطولة "عمر أفندي" كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، محمود حافظ، وغيرهم. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أحداث مليئة بالغموض والإثارة

تدور أحداث المسلسل ضمن 10 حلقات في دراما متسارعة تجمع بين الرومانسية والغموض والإثارة. من المتوقع أن يحقق "عمر أفندي" نجاحًا كبيرًا بعد عرض أولى حلقاته عبر قناة ON ومنصة شاهد. ينتظر الجمهور بفارغ الصبر تحديد موعد العرض المحدد للمسلسل.