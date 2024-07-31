نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الرحلة 404" بنادي السينما الٱفريقية بالهناجر.. السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، الفيلم المصري "الرحلة 404" ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية، الذى يقيمه الصندوق بالتعاون مع مهرجان الاقصر للسينما الافريقية برئاسة الكاتب والفنان سيد فؤاد، وذلك في السابعة مساء السبت (3 أغسطس).



قصة فيلم الرحلة 404

تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفر غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.



ابطال فيلم الرحلة 404

الفيلم من إخراج هاني خليفة، وبطولة منى ذكى، محمد فراج، محمد ممدوح، الفيلم فاز بجائزتى أحسن ممثلة للنجمة منى ذكى، ولجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية في دورته الثالثة عشر فبراير الماضي.