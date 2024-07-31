خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقام بتسليم الرسالة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني لسموه في طهران أمس الثلاثاء، إذ رحب فخامته بسمو الأمير منصور بن متعب والوفد المرافق له.

بدوره، نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفخامته وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيران الإسلامية عبدالله بن سعود العنزي.

ومن الجانب الإيراني، وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني، وعدد من المسؤولين الإيرانيين.