الأونروا: يجب توقف الهجمات على المواقع المدنية في خان يونس فورا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 11:27 صباحاً - قال توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في غزة، اليوم الخميس، إن الوضع في خان يونس يعكس الفشل المستمر في احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأضاف "وايت"، في بيان، أن الهجمات المستمرة على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة إطلاقًا، ويجب أن تتوقف فورًا.

وفي وقت سابق، أعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، مقتل 9 فلسطينيين وإصابة 75 آخرين، في قصف بقذيفتي دبابة استهدف المبنى الذي يؤوي حوالي 800 فرد في جنوب قطاع غزة.

كما كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن القصف الذي استهدف مركز إيواء تابعًا للوكالة في خان يونس بجنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء، يُشكل "انتهاكًا صارخًا" لقواعد الحرب.